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EASYsorb сорбент на основе пектина саше, №10 - Одесса (676235) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
136,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: (5)
102,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
136,70 грн
В других городах:
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
144,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (2)
126,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2), саше (9)
135,71
Экономия: -8,21 грн
127,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
149,42
Экономия: -12,80 грн
136,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (1), саше (7)
140,92
Экономия: -6,42 грн
134,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
138,85
Экономия: -5,85 грн
133,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: (6)
150,61
Экономия: -27,08 грн
123,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 16:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (2)
130,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
Всего: упаковка (1)
140,54
Экономия: -6,04 грн
134,50 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
Всего: упаковка (1)
144,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (3)
135,06
Экономия: -7,56 грн
127,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (1)
146,33
Экономия: -18,03 грн
128,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (1)
149,18
Экономия: -20,53 грн
128,65 грн