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EASYsorb сорбент на основе пектина саше, №10 - Львов (676235) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
144,90 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 37 мин
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (3)
148,50
Экономия: -27,32 грн
121,18 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1), саше (2)
144,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 37 мин
Луцк, ул. Кравчука, 38
Всего: упаковка (1)
141,99
Экономия: -20,81 грн
121,18 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется через 37 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
148,50 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: (6)
101,76 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: упаковка (1), саше (1)
144,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: (5)
138,50
Экономия: -17,32 грн
121,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: (5)
125,93 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 37 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
Всего: упаковка (2)
145,50
Экономия: -24,32 грн
121,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (1)
148,50
Экономия: -27,32 грн
121,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 37 мин
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
Всего: упаковка (1)
145,50
Экономия: -24,32 грн
121,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 37 мин
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: (7)
138,50
Экономия: -17,32 грн
121,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 37 мин
Сарны, ул. Европейская, 39
Всего: упаковка (2)
152,50
Экономия: -31,32 грн
121,18 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 38-Б
Всего: упаковка (2)
144,99
Экономия: -23,81 грн
121,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 106
Всего: (3)
125,93 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 37 мин
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: (6)
131,00
Экономия: -3,93 грн
127,07 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
Всего: упаковка (1)
132,23 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 37 мин
Капитановка, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (2)
138,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 37 мин
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 21
Всего: (8)
132,23 грн