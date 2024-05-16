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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыEASYsorb сорбент на основе пектинаЦены в аптеках

EASYsorb сорбент на основе пектина саше, №10 - Киев (676235) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (13)
129,71 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (2)
166,30
Экономия: -40,37 грн
125,93 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (1)
166,30
Экономия: -40,37 грн
125,93 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (13)
125,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: упаковка (1)
166,30
Экономия: -40,37 грн
125,93 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
166,30
Экономия: -40,37 грн
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
Всего: (7)
125,93 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (2)
131,00
Экономия: -6,55 грн
124,45 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (7)
131,00
Экономия: -3,93 грн
127,07 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
Всего: саше (1)
145,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (3)
144,82 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (2)
160,30 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (5)
152,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (6)
155,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (3)
154,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (1)
126,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (4)
160,30 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (5)
160,30 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 31 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
Всего: (7)
132,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Новоселки, ул. Пригородная, 26
Всего: (5)
144,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 59
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (2)
138,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 21
Всего: (8)
132,23 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Предпринимательская, 7
Всего: (9)
125,93 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 184
Всего: упаковка (5)
125,93 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
Всего: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
Всего: (2)
125,93 грн