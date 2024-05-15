Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыEASYsorb сорбент на основе пектинаЦены в аптеках

EASYsorb сорбент на основе пектина саше, №10 - Харьков (676235) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (3)
144,90 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Всего: (5)
143,00 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Всего: упаковка (1)
174,50
Экономия: -53,32 грн
121,18 грн
Аптека24
Подробнее
Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: саше (5)
144,90 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (2)
145,50
Экономия: -24,32 грн
121,18 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
Всего: (2)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
144,82 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: (6)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: (8)
125,93 грн