EASYsorb сорбент на основе пектина саше, №10 - Харьков (676235) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
В других городах:
Аптека
Подробнее
Всего: (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Аптека24
Подробнее
Сумы, ул. Ильинская, 35
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 17 мин
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Мед-сервис
Подробнее
Всего: (2)
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Мед-сервис
Подробнее
Всего: (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Героев, 2
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Мед-сервис
Подробнее
Всего: (8)
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17