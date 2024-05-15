К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 35/2 Всего: упаковка (1) 66,01 Экономия: -12,40 грн 53,61 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44 Всего: упаковка (1) 59,80 Экономия: -6,65 грн 53,15 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А Всего: упаковка (3) 56,02 Экономия: -2,25 грн 53,77 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 335 Всего: упаковка (1) 60,79 Экономия: -6,17 грн 54,62 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется через 18 мин График работы Киев, просп. Тычины Павла, 3 Всего: упаковка (1) 65,34 Экономия: -11,73 грн 53,61 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 18 мин График работы Буча, пер. Тихого Алексы, 4 Всего: упаковка (1) 58,64 Экономия: -5,48 грн 53,16 грн Забронировать

Ощад аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Немиров, ул. Горького Максима, 92 Всего: упаковка (1) 68,30 Экономия: -14,69 грн 53,61 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется через 18 мин График работы Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29 Всего: упаковка (1) 64,00 Экономия: -3,84 грн 60,16 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Космонавтов, 1 Всего: упаковка (1) 65,34 Экономия: -11,73 грн 53,61 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется через 18 мин График работы Луцк, ул. Ковельская, 47-А Всего: упаковка (2) 59,42 Экономия: -5,81 грн 53,61 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Броды, ул. Юридика, 1 Всего: упаковка (1) 51,22 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Червоноград, ул. Стуса Василия, 19 Всего: упаковка (1) 69,80 Экономия: -16,19 грн 53,61 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Кавалеридзе, 2 Всего: упаковка (1) 57,30 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Руфа Юрия, 6 Всего: упаковка (1) 69,40 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется через 18 мин График работы Львов, ул. Бандеры Степана, 15 Всего: упаковка (1) 65,30 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Стрый, ул. Басараб Ольги, 15 Всего: упаковка (2) 69,40 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется через 18 мин График работы Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 21-А Всего: упаковка (1) 62,50 Экономия: -8,89 грн 53,61 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Дрогобыч, ул. Самборская, 78 Всего: упаковка (1) 65,30 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23 Всего: упаковка (4) 66,60 грн Забронировать