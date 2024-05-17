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Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Запорожье (501086) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: ампула (3)
250,68 грн
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: ампула (3)
251,34 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
250,62 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
252,54 грн
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Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
251,22 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
183,55 грн
Экономная аптека
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Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
183,55 грн
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Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: раствор для инъекций (3)
194,40
Экономия: -11,47 грн
182,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
251,52 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
261,60 грн
Бажаемо здоровья
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Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
117,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
254,10
Экономия: -19,95 грн
234,15 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Сурско-Литовская, 1
Всего: упаковка (1)
252,42 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (2), ампула (3)
245,73
Экономия: -14,91 грн
230,82 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (2), ампула (5)
216,46
Экономия: -12,73 грн
203,73 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1), ампула (3)
243,54
Экономия: -12,72 грн
230,82 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (1), ампула (2)
237,84
Экономия: -7,02 грн
230,82 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
246,25 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2), ампула (3)
239,27
Экономия: -8,45 грн
230,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
241,02 грн