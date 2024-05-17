Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАНЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПроизводные пропионовой кислотыДекскетопрофенАльфорт Декса I.B.Цены в аптеках

Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Одесса (501086) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
244,32 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
120,15 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: ампула (4)
224,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
237,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: раствор для инъекций (5)
239,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: ампула (1)
177,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
237,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: ампула (2)
173,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
237,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: ампула (1)
221,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: ампула (3)
188,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: ампула (3)
173,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: ампула (1)
251,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 66
Всего: ампула (4)
221,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
237,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: ампула (5)
236,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: раствор для инъекций (3)
192,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
Всего: ампула (5)
237,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: раствор для инъекций (3)
237,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: ампула (1)
224,10 грн