Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Львов (501086) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: ампула (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: ампула (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Пульс
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (4)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: ампула (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Пульс
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (2)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Очеретяна, 10
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (4)
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: ампула (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Здорова родина
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: ампула (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 3
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: ампула (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: ампула (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Независимости, 16
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 29-Н
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
Здорова родина
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8