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Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Львов (501086) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
224,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
125,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: ампула (5)
221,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
252,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
224,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
221,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: ампула (3)
228,36 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: раствор для инъекций (4)
196,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: ампула (3)
224,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Очеретяна, 10
Всего: раствор для инъекций (2)
189,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: раствор для инъекций (4)
237,54 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: ампула (2)
250,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: раствор для инъекций (3)
195,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: ампула (4)
252,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 3
Всего: упаковка (1)
224,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: ампула (1)
226,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Независимости, 16
Всего: ампула (5)
237,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 29-Н
Всего: упаковка (1)
250,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
Всего: упаковка (1), ампула (1)
251,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: раствор для инъекций (3)
178,45 грн