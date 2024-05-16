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Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Харьков (501086) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: ампула (1)
250,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3), ампула (3)
249,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1), ампула (3)
252,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: ампула (2)
250,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: ампула (2)
241,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
252,36 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: ампула (4)
253,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
250,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: ампула (2)
250,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: ампула (2)
243,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
Всего: ампула (5)
251,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
Всего: упаковка (2)
252,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: ампула (3)
249,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: ампула (4)
253,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (2), ампула (2)
251,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: ампула (5)
252,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 100
Всего: ампула (4)
251,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (1)
252,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (3), ампула (2)
251,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 24
Всего: упаковка (1)
251,16 грн