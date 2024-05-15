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Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Днепр (Днепропетровск) (501086) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: раствор для инъекций (1)
188,37
Экономия: -10,02 грн
178,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), ампула (1)
239,59
Экономия: -8,77 грн
230,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), ампула (2)
246,93
Экономия: -16,11 грн
230,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1), ампула (4)
251,88 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
250,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (3), ампула (1)
238,64
Экономия: -7,82 грн
230,82 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1), ампула (3)
241,62
Экономия: -10,80 грн
230,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
237,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: раствор для инъекций (3)
237,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (2), ампула (1)
240,49
Экономия: -9,67 грн
230,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: раствор для инъекций (2)
240,21
Экономия: -9,39 грн
230,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (2)
237,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
241,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2), ампула (3)
240,84
Экономия: -10,02 грн
230,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: раствор для инъекций (4)
273,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: раствор для инъекций (3)
217,03
Экономия: -13,30 грн
203,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
Всего: раствор для инъекций (3)
246,89
Экономия: -16,07 грн
230,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
251,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (3), ампула (1)
216,06
Экономия: -12,33 грн
203,73 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
246,25 грн