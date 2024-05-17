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Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №3 - Одесса (501085) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
128,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
128,80 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 16:30
Одесса, ул. Торговая, 37
Всего: упаковка (2)
109,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
109,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 4
Всего: упаковка (1)
127,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: раствор для инъекций (2)
126,88
Экономия: -4,42 грн
122,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Всего: упаковка (1)
126,72
Экономия: -4,26 грн
122,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
127,57 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
Всего: раствор для инъекций (1)
146,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
Всего: раствор для инъекций (1)
164,99
Экономия: -42,23 грн
122,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
Всего: раствор для инъекций (1)
143,93
Экономия: -6,93 грн
137,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом