Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №3 - Одесса (501085) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Полимед
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Одесса, ул. Торговая, 37
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Полимед
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Одесса, ул. Высоцкого, 23
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Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 4
Аптека шар@
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Всего: раствор для инъекций (2)
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Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Аптека копейка
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Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Мед-сервис
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Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
Подорожник
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Счастливое, шоссе Харьковское, 15
Аптека низких цен
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Ровно, просп. Князя Романа, 1
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