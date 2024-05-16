К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д Всего: раствор для инъекций (1) 146,68 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Счастливое, шоссе Харьковское, 15 Всего: раствор для инъекций (1) 164,99 Экономия: -42,23 грн 122,76 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Горишние Плавни, ул. Мира, 7 Всего: раствор для инъекций (2) 126,88 Экономия: -4,42 грн 122,46 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ровно, просп. Князя Романа, 1 Всего: раствор для инъекций (1) 141,44 Экономия: -4,44 грн 137,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А Всего: упаковка (1) 126,33 Экономия: -3,87 грн 122,46 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б Всего: упаковка (1) 127,57 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Заболотного Академика, 31 Всего: упаковка (1) 128,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Филатова Академика, 53 Всего: упаковка (1) 128,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 4 Всего: упаковка (1) 127,30 грн Забронировать

Полимед Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Одесса, ул. Высоцкого, 23 Всего: упаковка (1) 109,00 грн

Полимед Подробнее Открыто Закроется в 16:30 График работы Одесса, ул. Торговая, 37 Всего: упаковка (2) 109,00 грн