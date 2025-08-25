Кровь/лабораторные анализы

Изменение отдельных показателей функции почек наблюдалось в клинических исследованиях у пациентов, принимавших диметилфумарат. Клиническое значение этих изменений не известно. Рекомендуется проводить оценку функции почек (уровня креатинина, азота, мочевины крови и общего анализа мочи) до начала лечения, через 3 и 6 месяцев лечения, каждые 6–12 месяцев в соответствии с клиническими показаниями.

Применение диметилфумарата может вызвать индуцированное лекарственными средствами повреждение печени, включая повышение уровня ферментов печени (≥ 3 верхнего предела нормы) и повышение общего уровня билирубина (≥ 2 верхнего предела нормы). Нарушение функции печени может возникать сразу после применения препарата через несколько недель или позже. Исчезновение побочных реакций наблюдалось после прекращения лечения диметилфумаратом. Рекомендуется проводить оценку сывороточных аминотрансфераз (например, аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ)) и уровня общего билирубина до начала лечения диметилфумаратом и во время лечения, согласно клиническим показаниям.

У пациентов, получающих диметилфумарат, может развиться тяжелая длительная лимфопения. Влияние диметилфумарата не изучалось у пациентов, которые в начале применения препарата имели пониженное количество лимфоцитов, поэтому при лечении этих пациентов следует соблюдать осторожность. Перед началом лечения диметилфумаратом следует провести полный анализ крови, включая количество лимфоцитов. Если установлено, что количество лимфоцитов ниже нормы, тщательная оценка возможных причин должна быть завершена до начала лечения диметилфумаратом.

После начала терапии каждые 3 месяца должен производиться полный анализ крови, включая количество лимфоцитов.

У пациентов с количеством лимфоцитов < 0,5*109/л, продолжающимся более 6 месяцев, следует рассмотреть необходимость прерывания применения лекарственного средства. Соотношение польза/риск следует рассмотреть в контексте других возможных вариантов терапии с учетом клинических факторов, оценки лабораторных исследований. Если лечение продолжается, несмотря на постоянное количество лимфоцитов < 0,5*109/л, требуется тщательное наблюдение. Подсчет числа лимфоцитов следует производить регулярно до нормализации показателя. После нормализации количества лимфоцитов и при отсутствии альтернативных вариантов лечения решения о восстановлении лечения диметилфумаратом после прекращения лечения должны основываться на клинической оценке.

Следует проводить оценку пользы-риска у пациентов с количеством лимфоцитов ≥ 0,5*109/л и < 0,8*109/л в течение более 6 месяцев.

Для пациентов с количеством лимфоцитов ниже нижней границы нормы (LLN), определенных лабораторно, рекомендуется регулярный мониторинг абсолютного количества лимфоцитов. Следует учитывать дополнительные факторы, которые могут дополнительно увеличить индивидуальный риск возникновения ПМЛ (см. подраздел про ПМЛ ниже).

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

До начала применения лекарственного средства Диметилфумарат-Виста должна быть выполнена МРТ (обычно в течение 3 месяцев), которая может использоваться для сравнения. Необходимость дальнейшего проведения МРТ следует рассматривать в соответствии с национальными и местными рекомендациями. МРТ можно рассматривать как часть усиленного наблюдения у пациентов с повышенным риском прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ). При клиническом подозрении на ПМЛ следует немедленно провести МРТ с диагностической целью.

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)

Случаи ПМЛ имели место при применении диметилфумарата и других лекарственных средств, содержащих фумарат, при длительной лимфопении средней и тяжелой степени. ПМЛ — это оппортунистическая инфекция, вызванная вирусом Джона Каннингема (JCV), которая может привести к тяжелой инвалидности или к летальному исходу. ПМЛ может возникать только при наличии инфекции JCV. При тестировании на JCV следует учитывать, что влияние лимфопении на точность теста на антитела к JCV не изучалось у пациентов, принимавших диметилфумарат. Негативный тест на антитела к JCV (при наличии нормального количества лимфоцитов) не исключает возможности инфекции JCV в дальнейшем. При первых признаках, указывающих на ПМЛ, применение лекарственного средства следует прекратить и провести соответствующие диагностические исследования. Симптомы ПМЛ могут быть похожими на симптомы рецидива рассеянного склероза.

Дополнительные факторы, способствующие повышенному риску развития ПМЛ на фоне лимфопении:

длительность терапии диметилфумаратом. Случаи ПМЛ возникали примерно через 1–5 лет лечения, хотя точная связь с продолжительностью лечения неизвестна;

значительное снижение количества CD4+ и особенно CD8+ Т-лимфоцитов, важных для иммунологической защиты (см. раздел «Побочные реакции»);

предварительная иммуносупрессивная или иммуномодулирующая терапия (см. ниже). Врачи должны обследовать своих пациентов, чтобы определить, указывают ли симптомы на неврологическую дисфункцию и если так, являются ли эти симптомы типичными для рассеянного склероза или, возможно, предполагают ПМЛ.

При первых признаках или симптомах, указывающих на ПМЛ, следует воздержаться от приема диметилфумарата и провести соответствующие диагностические исследования, включая определение ДНК JCV в спинномозговой жидкости (СМЖ) методом количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Типичные симптомы ПМЛ разнообразны, нарастают в течение нескольких дней или недель и включают в себя прогрессирующую слабость в одной стороне тела или скованность конечностей, нечеткость зрения, изменения в мышлении, нарушение памяти и ориентации, что приводит к изменению личности.

Если у пациента развилась ПМЛ, прием диметилфумарата необходимо полностью прекратить.

Предварительное лечение иммуносупрессивными или иммуномодулирующими препаратами

Не было проведено исследований, которые оценивают эффективность и безопасность применения препарата при изменении терапии других лекарственных средств на диметилфумарат. Влияние предварительной иммуносупрессивной терапии на развитие ПМЛ у пациентов, получающих диметилфумарат, неизвестно. При изменении терапии, модифицирующей заболевание, на диметилфумарат следует учитывать Т½ и механизм действия других препаратов во избежание аддитивного иммунного эффекта, в то же время снижая риск реактивации рассеянного склероза.

Рекомендуется проводить полный анализ крови перед началом терапии диметилфумаратом и регулярно во время лечения.

Лечение диметилфумаратом обычно начинают сразу же после прекращения лечения интерфероном или глатирамера ацетатом.

Тяжелая почечная и печеночная недостаточность

Диметилфумарат не исследовали у пациентов с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью, поэтому следует осторожно применять лекарственное средство у этой группы пациентов.

Заболевания желудочно-кишечного тракта в период выраженного обострения

Диметилфумарат не исследовали у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период выраженного обострения, поэтому следует осторожно применять лекарственное средство у этой группы пациентов.

Приливы

При клинических исследованиях у 34% пациентов, применявших диметилфумарат, наблюдались приливы. В большинстве случаев интенсивность приливов оценивалась как легкая или умеренно тяжелая. Из данных исследований следует, что приливы, связанные с диметилфумаратом, вероятно, опосредованы простагландином. Краткий курс лечения 75 мг ацетилсалициловой кислоты без энтеросолюбильного покрытия может быть полезен для пациентов, страдающих приливами. В двух исследованиях на здоровых добровольцах частота и выраженность приливов снижались в течение периода лечения. Во время клинических исследований у 3 из 2560 пациентов, применявших диметилфумарат, наблюдались серьезные симптомы приливов, которые были результатом возможной гиперчувствительности или анафилактоидных реакций. Эти побочные реакции не были опасными для жизни, но привели к госпитализации пациентов. Врачи и пациенты должны быть осведомлены о возможной причине развития у пациентов выраженных симптомов приливов. Анафилактические реакции

Сообщалось о случаях анафилаксии/анафилактоидной реакции при лечении диметилфумаратом в послерегистрационных наблюдениях. Симптомы могут включать одышку, гипоксию, гипотензию, ангионевротический отек, сыпь или крапивницу. Механизм анафилаксии, вызванной диметилфумаратом, неизвестен. Реакции обычно возникают после первой дозы, но могут возникнуть также в любое время в период лечения, они могут быть серьезными и опасными для жизни. Пациентам следует прекратить применение диметилфумарата и обратиться за немедленной медицинской помощью, если они испытывают признаки или симптомы анафилаксии и не возобновлять лечение.

Инфекции

В III фазе плацебо-контролируемых исследований было выявлено, что частота случаев инфекций (60% по сравнению с 58%) и случаев серьезных инфекций (2% по сравнению с 2%) была схожа у пациентов, применявших диметилфумарат и плацебо соответственно. Если у пациента развилась серьезная инфекция, следует прекратить применение препарата. Для решения вопроса о возобновлении лечения следует оценить соотношение пользы и риска для пациента. Пациенты, применяющие препарат Диметилфумарат-Виста, должны сообщать врачу о симптомах инфекции. Пациенты с серьезными инфекциями не должны начинать лечение препаратом Диметилфумарат-Виста, пока инфекции не будут излечены.

У пациентов с количеством лимфоцитов < 0,8*109/л или < 0,5*109/л не наблюдалось увеличения частоты серьезных инфекций. Если терапия продолжается при наличии средней или тяжелой длительной лимфопении, нельзя исключать риск развития оппортунистической инфекции, включая ПМЛ.

Герпес зостер инфекции

При применении диметилфумарата зафиксированы случаи герпеса инфекций. Большинство случаев были несерьезными, однако сообщалось о серьезных случаях, включая диссеминированный герпес зостер, герпес зостер с поражением глаз, оталгию в результате герпесвирусной инфекции седьмого черепно-мозгового нерва и коленчатого узла, неврологические герпесвирусные инфекции. Эти побочные реакции могут возникать в любое время в период лечения. Необходимо наблюдать за признаками и симптомами опоясывающего герпеса, особенно при наличии лимфоцитопении у пациентов, принимающих диметилфумарат. Если возникает опоясывающий герпес, следует назначить соответствующее лечение. Следует рассмотреть возможность прекращения применения препарата пациентам с серьезными инфекциями до их окончания.

Начало лечения

Лечение препаратом Диметилфумарат-Виста следует начинать постепенно, чтобы снизить риск возникновения приливов и побочных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта.

Синдром Фанкони

Сообщалось о случаях синдрома Фанкони при применении диметилфумарата в сочетании с другими эфирами фумаровой кислоты. Ранняя диагностика синдрома Фанкони и прекращение лечения диметилфумаратом важны для предотвращения возникновения нарушений функции почек и остеомаляции, поскольку синдром обычно обратим. Важнейшие признаки: протеинурия, глюкозурия (при нормальном уровне сахара в крови), гипераминокоацидурия и фосфатурия (возможно одновременно с гипофосфатемией). Прогрессирование может включать такие симптомы, как полиурия, полидипсия и слабость проксимальной мышцы. В редких случаях может наблюдаться гипофосфатемическая остеомаляция с нелокализованной болью в костях, повышенной щелочной фосфатазой в сыворотке крови и стрессовыми переломами. Важно, что синдром Фанкони может возникать без повышенного уровня креатинина или низкой скорости клубочковой фильтрации. При непонятных симптомах следует рассмотреть синдром Фанкони и провести соответствующие обследования.