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АФЛУБИН® ИММУФАСТ леденцы, №16 - Запорожье (604769) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
233,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
229,10
Экономия: -11,10 грн
218,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
275,03
Экономия: -43,13 грн
231,90 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
203,58 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
233,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
233,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
265,99
Экономия: -32,54 грн
233,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
280,09
Экономия: -48,61 грн
231,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
202,18 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
233,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -111,11 грн
170,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
269,91
Экономия: -83,10 грн
186,81 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
233,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
296,72
Экономия: -99,98 грн
196,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
185,24
Экономия: -9,44 грн
175,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
197,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
207,82
Экономия: -11,08 грн
196,74 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
259,45
Экономия: -62,74 грн
196,71 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
233,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
293,36
Экономия: -96,15 грн
197,21 грн