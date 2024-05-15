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АФЛУБИН® ИММУФАСТ леденцы, №16 - Днепр (Днепропетровск) (604769) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3), леденцы (1)
290,83
Экономия: -113,83 грн
177,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), леденцы (1)
224,67
Экономия: -27,00 грн
197,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
287,29
Экономия: -57,98 грн
229,31 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (5)
265,99
Экономия: -32,35 грн
233,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), леденцы (1)
275,90
Экономия: -105,89 грн
170,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
202,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
305,03
Экономия: -61,80 грн
243,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
230,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
288,02
Экономия: -118,01 грн
170,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), леденцы (1)
239,06
Экономия: -45,90 грн
193,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
223,26
Экономия: -17,41 грн
205,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
272,42
Экономия: -69,37 грн
203,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
211,21
Экономия: -24,11 грн
187,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (5)
277,93
Экономия: -59,16 грн
218,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (3)
188,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
288,62
Экономия: -117,96 грн
170,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
296,77
Экономия: -126,11 грн
170,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
219,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
232,76
Экономия: -14,76 грн
218,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
275,78
Экономия: -114,54 грн
161,24 грн