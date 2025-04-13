Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2778,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1163,14 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3603,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
6.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
6.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1526,22
Экономия при брони: -62,62 грн
1463,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1490,62
Экономия при брони: -43,94 грн
1446,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2972,38
Экономия при брони: -79,02 грн
2893,36 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2882,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,74 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
7.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4225,50 грн
Витамин
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, просп. Лесной, 6
7.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4225,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Урловская, 23
7.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3121,48 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 9
9.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
9.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1463,60 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
9.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1986,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
9.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3106,18 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
9.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
750,76
Экономия при брони: -27,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 94
9.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
828,12
Экономия при брони: -96,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
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Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
10.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3175,79 грн
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12.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,73 грн