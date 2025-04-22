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Детский шампунь 2 в 1 мята Веледа (Baby shampoo 2 in 1 mint Weleda)
Детский шампунь 2 в 1 мята Веледа (Baby shampoo 2 in 1 mint Weleda)
Киев
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Доступно в 8 аптеках в Киев
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
264,10
Экономия при брони:
-7,92 грн
256,18
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
375,60
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
293,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
214,14
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
272,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6
5.6 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
375,60
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
8.5 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
264,10
Экономия при брони:
-7,92 грн
256,18
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 26
8.9 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
293,40
грн
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В городах рядом
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-А
10.8 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
293,40
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
21.0 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
348,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
21.8 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
293,79
Экономия при брони:
-12,30 грн
281,49
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
272,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
249.6 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
272,00
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
442.3 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
272,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
443.2 км
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2 В 1 МЯТА тм "WELEDA" 150 мл №1
Weleda
217,58
грн
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