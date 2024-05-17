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БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г - Львов (681690) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
371,53
Экономия: -60,02 грн
311,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
345,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
345,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
345,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
345,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
338,62
Экономия: -25,64 грн
312,98 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
384,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
345,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
345,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
345,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
383,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
345,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
345,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
314,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
345,30 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом