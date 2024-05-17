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Косметические средстваСредства для ванны и душаАРНИКА СПОРТ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША тм "WELEDA"Цены в аптеках

АРНИКА СПОРТ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША тм "WELEDA" 200 мл - Одесса (681694) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
293,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
317,52 грн
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (2)
264,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
272,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 12 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
291,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
304,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
301,00
Экономия: -2,00 грн
299,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Ходосовка, ул. Березовая, 2
Всего: упаковка (1)
277,83 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
280,34 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
Всего: упаковка (1)
272,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
302,35 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-А
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
301,00
Экономия: -2,00 грн
299,00 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (1)
264,60 грн