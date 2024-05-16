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Косметические средстваСредства для ванны и душаАРНИКА СПОРТ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША тм "WELEDA"Цены в аптеках

АРНИКА СПОРТ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША тм "WELEDA" 200 мл - Харьков (681694) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
323,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
272,54 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
285,44 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
301,00
Экономия: -2,00 грн
299,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
304,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
291,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (2)
264,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
272,54 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
288,31 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
277,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
Всего: упаковка (1)
272,54 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 9
Всего: упаковка (1)
277,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
302,35 грн