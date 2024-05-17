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Аффида Макс Экспресс капсулы мягкие 400 мг блистер, №10 - Львов (586547) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
132,98
Экономия: -27,81 грн
105,17 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
133,99
Экономия: -16,63 грн
117,36 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
134,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
113,00 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
128,59 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
131,10
Экономия: -13,60 грн
117,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
135,62
Экономия: -18,26 грн
117,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
138,67
Экономия: -21,31 грн
117,36 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
113,35
Экономия: -7,77 грн
105,58 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (26)
133,60
Экономия: -16,10 грн
117,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
138,75
Экономия: -33,06 грн
105,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
130,50
Экономия: -13,14 грн
117,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
134,69
Экономия: -17,33 грн
117,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
137,92
Экономия: -20,56 грн
117,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
138,44
Экономия: -21,08 грн
117,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
120,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (4)
131,99
Экономия: -14,63 грн
117,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
138,44
Экономия: -21,08 грн
117,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
117,50
Экономия: -0,14 грн
117,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
133,82
Экономия: -28,10 грн
105,72 грн