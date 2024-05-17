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NCTF-РЕВЕРС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл - Запорожье (645191) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
2217,84
Экономия: -110,03 грн
2107,81 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
2703,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (5)
2826,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
2457,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
2550,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
3015,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Лазурная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Лазурная, 3/2-Н
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 48 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 48 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
3015,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
2826,13 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
3015,00 грн