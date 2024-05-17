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NCTF-РЕВЕРС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл - Одесса (645191) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (2)
2635,00 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Лазурная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Лазурная, 3/2-Н
Всего: упаковка (1)
2805,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 13 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
2234,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
2457,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
2217,84
Экономия: -110,03 грн
2107,81 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
2726,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
2457,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
2550,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 13 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
2703,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (5)
2826,13 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
3015,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
2848,01
Экономия: -10,36 грн
2837,65 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
2596,47
Экономия: -10,82 грн
2585,65 грн