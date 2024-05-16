Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаАнтивозрастная косметикаNCTF-РЕВЕРС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМЦены в аптеках

NCTF-РЕВЕРС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл - Львов (645191) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
2658,53 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
2726,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
3015,00 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
2726,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (1)
3015,00 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
2832,28
Экономия: -6,97 грн
2825,31 грн
Центральная
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
2848,09
Экономия: -39,36 грн
2808,73 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
2579,14
Экономия: -11,08 грн
2568,06 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
2726,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (1)
3015,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
2830,89
Экономия: -7,85 грн
2823,04 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
2457,50 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
2851,30
Экономия: -38,66 грн
2812,64 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
2858,02
Экономия: -8,86 грн
2849,16 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
2858,40
Экономия: -29,44 грн
2828,96 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
2294,75 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
2726,40 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
2726,40 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
2578,09
Экономия: -1,30 грн
2576,79 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
2829,17 грн