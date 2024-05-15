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NCTF-РЕВЕРС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл - Харьков (645191) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
3015,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (5)
2826,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
2703,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
2457,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
2246,29
Экономия: -138,48 грн
2107,81 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
3015,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
3015,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
2457,70 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
2826,13 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
2457,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
2580,38 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
3129,85
Экономия: -93,90 грн
3035,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
2457,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
3015,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
2826,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
2580,38 грн