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PLUSSSZ МАГНИЙ ФОРТЕ таблетки шипучие 4.3 г со вкусом апельсина-грейпфрута, №20 - Киев (661680) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
108,50
Экономия: -22,67 грн
85,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2)
110,99
Экономия: -25,16 грн
85,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -14,67 грн
85,83 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
98,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
83,76
Экономия: -8,80 грн
74,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
87,28
Экономия: -12,11 грн
75,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -20,16 грн
85,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
114,99
Экономия: -29,16 грн
85,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
99,50
Экономия: -13,67 грн
85,83 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом