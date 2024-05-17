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АТОДЕРМ ИНТЕНСИВ МЫЛО 150 г - Одесса (645314) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (3)
269,99 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
357,10 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
357,10 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (1)
339,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (1)
353,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
366,12 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, дорога Фонтанская, 20/4
Всего: упаковка (1)
366,12 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
Всего: упаковка (2)
270,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Балта, ул. Магдебурская, 27
Всего: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
Всего: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Каштановая, 14
Всего: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
Всего: упаковка (2)
270,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (1)
269,99 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
269,99 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
269,99 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
317,00
Экономия: -9,51 грн
307,49 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 19
Всего: упаковка (1)
269,99 грн