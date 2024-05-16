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NCTF-РЕВЕРС МАТ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл - Львов (645192) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
2617,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
2617,75 грн
В других городах:
Центральная
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Открыто Закроется через 39 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
2743,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
2728,45
Экономия: -26,70 грн
2701,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
2740,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 23
Всего: упаковка (1)
2617,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
2617,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (3)
2203,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
2668,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
2593,01
Экономия: -8,59 грн
2584,42 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 39 мин
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
2598,77 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
2086,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
2693,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
2697,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
2694,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
2685,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
2681,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
2320,72
Экономия: -94,40 грн
2226,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
2344,54
Экономия: -118,22 грн
2226,32 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
2382,00
Экономия: -134,00 грн
2248,00 грн