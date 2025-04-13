NCTF-интенсив крем-сыворотка (NCTF-intensive cream serum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2428,95
Экономия при брони: -72,87 грн
2356,08 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2428,92
Экономия при брони: -72,87 грн
2356,05 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2297,90
Экономия при брони: -68,94 грн
2228,96 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2428,95
Экономия при брони: -72,87 грн
2356,08 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, просп. Оболонский, 1-Б
6.5 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
3013,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
10.1 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2428,95
Экономия при брони: -72,87 грн
2356,08 грн
Біла ромашка
Киев, дорога Кольцевая, 1
10.3 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2297,90
Экономия при брони: -68,94 грн
2228,96 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Гатное, ул. Киевская, 2-В
13.5 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2428,95
Экономия при брони: -72,87 грн
2356,08 грн
Біла ромашка
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
20.0 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2297,90
Экономия при брони: -68,94 грн
2228,96 грн
Біла ромашка
Стоянка, ул. Киевская, 10
20.9 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2428,95
Экономия при брони: -72,87 грн
2356,08 грн
Біла ромашка
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
78.0 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2428,95
Экономия при брони: -72,87 грн
2356,08 грн
Біла ромашка
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
134.0 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2297,90
Экономия при брони: -68,94 грн
2228,96 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
156.7 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2428,92
Экономия при брони: -72,87 грн
2356,05 грн
Біла ромашка
Винница, ул. Келецкая, 121
204.4 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2428,95
Экономия при брони: -72,87 грн
2356,08 грн
Здорова родина
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
411.8 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2955,49 грн
Аптека биля ратуши
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
451.3 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2936,87 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
451.5 км
NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл №1
Lab. FILORGA
2935,04
Экономия при брони: -4,59 грн
2930,45 грн