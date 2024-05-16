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NCTF-ИНТЕНСИВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА 30 мл - Львов (645190) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
2613,94 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
2078,65 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
1749,55 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется через 39 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
2821,74 грн
Центральная
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Открыто Закроется через 39 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
2828,99
Экономия: -23,00 грн
2805,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 39 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (2)
2841,76 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
2078,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
1836,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 39 мин
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
2598,94
Экономия: -22,67 грн
2576,27 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
2833,81
Экономия: -15,25 грн
2818,56 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 9
Всего: упаковка (2)
2078,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
2294,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (3)
1749,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (4)
1749,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
2078,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
2078,65 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 39 мин
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
2561,64
Экономия: -4,63 грн
2557,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (2)
2577,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 39 мин
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (2)
2594,01
Экономия: -12,51 грн
2581,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
2386,30
Экономия: -71,59 грн
2314,71 грн