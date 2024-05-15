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АШВАГАНДА СУПЕР КОНЦЕНТРАТ капсулы 500 мг, №60 - Днепр (Днепропетровск) (669533) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
316,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
316,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
359,40
Экономия: -35,10 грн
324,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
316,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
350,60
Экономия: -26,30 грн
324,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
429,50
Экономия: -105,20 грн
324,30 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
350,60
Экономия: -26,30 грн
324,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
420,80
Экономия: -96,50 грн
324,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
316,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
316,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
316,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
316,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
359,40
Экономия: -35,10 грн
324,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
316,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
316,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
316,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
316,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
316,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
317,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
316,30 грн