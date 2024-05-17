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ABCDERM КОЛД КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 200 мл - Одесса (645480) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
664,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (1)
664,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
664,10 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
618,44 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 72
Всего: упаковка (1)
556,65
Экономия: -26,25 грн
530,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
554,96
Экономия: -24,56 грн
530,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 21
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: упаковка (1)
563,07
Экономия: -32,67 грн
530,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
561,27
Экономия: -30,87 грн
530,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
521,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
558,83
Экономия: -28,43 грн
530,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 14 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
716,05
Экономия: -21,48 грн
694,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
564,88
Экономия: -34,48 грн
530,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (2)
562,22 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Зодчих, 2
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (4)
579,09 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (1)
690,00 грн