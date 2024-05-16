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ABCDERM КОЛД КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 200 мл - Львов (645480) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
618,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
557,77
Экономия: -27,37 грн
530,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
567,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
524,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
550,66
Экономия: -20,26 грн
530,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
521,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: упаковка (1)
623,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
556,18
Экономия: -25,78 грн
530,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (2)
567,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
548,75
Экономия: -18,35 грн
530,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
716,05
Экономия: -21,48 грн
694,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
546,58
Экономия: -16,18 грн
530,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
554,43
Экономия: -24,03 грн
530,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
716,05
Экономия: -21,48 грн
694,57 грн