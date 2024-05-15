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ABCDERM КОЛД КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 200 мл - Харьков (645480) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
618,44 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
590,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
В других городах:
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
599,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (5)
646,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
521,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
618,44 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
521,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
537,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
547,60 грн