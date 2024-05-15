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ABCDERM КОЛД КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 40 мл - Харьков (645481) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
372,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
328,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
408,12 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
408,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
365,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (2)
372,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
328,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
Всего: упаковка (1)
372,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
328,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Чернигов, ул. Пухова, 142
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (1)
354,89 грн