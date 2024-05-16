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ABCDERM ГЕЛЬ 200 мл - Киев (645491) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
424,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
403,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
427,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
471,00
Экономия: -71,59 грн
399,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
403,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
471,00
Экономия: -71,59 грн
399,41 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
490,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
424,39 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
508,70
Экономия: -15,26 грн
493,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
403,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
508,70
Экономия: -15,26 грн
493,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
508,70
Экономия: -15,26 грн
493,44 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
457,11 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
471,00
Экономия: -71,59 грн
399,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (2)
508,70
Экономия: -15,26 грн
493,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
403,20 грн