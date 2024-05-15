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ABCDERM ГЕЛЬ 200 мл - Харьков (645491) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
426,10 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
429,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
425,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
454,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
426,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
453,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
426,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
453,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
452,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
453,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
454,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
450,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
451,99 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
454,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
456,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
452,42 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
454,24 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
490,00 грн