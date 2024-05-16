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ABCDERM БЕБИСКВАМ 40 мл - Львов (645493) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
442,92
Экономия: -3,48 грн
439,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
404,60
Экономия: -18,20 грн
386,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
452,95 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
406,34
Экономия: -19,94 грн
386,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
406,15
Экономия: -19,75 грн
386,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
413,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
382,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
452,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
408,93
Экономия: -22,53 грн
386,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
405,18
Экономия: -18,78 грн
386,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
452,95 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
413,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
399,77
Экономия: -13,37 грн
386,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (2)
413,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
521,65
Экономия: -15,65 грн
506,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (2)
403,90
Экономия: -17,50 грн
386,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
521,65
Экономия: -15,65 грн
506,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
484,38
Экономия: -19,66 грн
464,72 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
507,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
452,95 грн