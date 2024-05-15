К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 30-Д Всего: упаковка (1) 412,64 Экономия: -26,24 грн 386,40 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Каменское, просп. Свободы, 30 Всего: упаковка (1) 402,36 Экономия: -15,96 грн 386,40 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12 Всего: упаковка (1) 413,50 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Лубны, просп. Владимирский, 35 Всего: упаковка (1) 403,09 Экономия: -16,69 грн 386,40 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Конотоп, ул. Клубная, 111 Всего: упаковка (1) 413,50 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2 Всего: упаковка (1) 413,50 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А Всего: упаковка (1) 400,43 Экономия: -14,03 грн 386,40 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 521,65 Экономия: -15,65 грн 506,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12 Всего: упаковка (1) 413,50 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 72 Всего: упаковка (1) 400,74 Экономия: -14,34 грн 386,40 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75 Всего: упаковка (1) 413,50 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Гора, ул. Центральная, 20-А Всего: упаковка (1) 473,81 Экономия: -4,88 грн 468,93 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Чернигов, просп. Мира, 49 Всего: упаковка (1) 521,65 Экономия: -15,65 грн 506,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 241 Всего: упаковка (1) 521,65 Экономия: -15,65 грн 506,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Киев, ул. Бориспольская, 26-К Всего: упаковка (1) 413,50 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 4 Всего: упаковка (1) 521,65 Экономия: -15,65 грн 506,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Киев, ул. Драгоманова, 17 Всего: упаковка (1) 380,02 Экономия: -12,42 грн 367,60 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В Всего: упаковка (1) 409,00 Экономия: -22,60 грн 386,40 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20 Всего: упаковка (1) 409,16 Экономия: -22,76 грн 386,40 грн Забронировать

Будь здоров Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 33 Всего: упаковка (1) 521,65 Экономия: -15,65 грн 506,00 грн Забронировать