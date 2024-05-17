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ABCDERM H2O 1 л - Запорожье (666814) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
831,00
Экономия: -108,00 грн
723,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
703,96
Экономия: -22,36 грн
681,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
658,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
758,63 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
658,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
830,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
658,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
711,59
Экономия: -29,99 грн
681,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
707,43
Экономия: -25,83 грн
681,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
Всего: упаковка (1)
717,38
Экономия: -35,78 грн
681,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
702,80
Экономия: -21,20 грн
681,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
712,75
Экономия: -31,15 грн
681,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
Всего: упаковка (1)
729,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (2)
707,71
Экономия: -26,11 грн
681,60 грн