К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31 Всего: упаковка (1) 885,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2 Всего: упаковка (1) 830,88 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7 Всего: упаковка (1) 658,90 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34 Всего: упаковка (1) 885,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Днепр, просп. Героев, 2 Всего: упаковка (1) 758,63 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 5-Ж Всего: упаковка (1) 658,90 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (1) 885,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Днепр, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (1) 658,90 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 30-Д Всего: упаковка (1) 727,88 Экономия: -46,28 грн 681,60 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Каменское, просп. Свободы, 30 Всего: упаковка (1) 709,75 Экономия: -28,15 грн 681,60 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Кременчуг, ул. Соборная, 10/7 Всего: упаковка (1) 729,40 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 831,00 Экономия: -108,00 грн 723,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Запорожье, ул. Победы, 64 Всего: упаковка (1) 885,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Сытова, 4-А Всего: упаковка (1) 885,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б Всего: упаковка (1) 885,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Конотоп, ул. Клубная, 111 Всего: упаковка (2) 729,40 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А Всего: упаковка (1) 706,34 Экономия: -24,74 грн 681,60 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 920,20 Экономия: -27,61 грн 892,59 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, пл. Горького, 10 Всего: упаковка (1) 721,13 Экономия: -39,53 грн 681,60 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б Всего: упаковка (2) 709,14 Экономия: -27,54 грн 681,60 грн Забронировать