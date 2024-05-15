Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаABCDERM H2OЦены в аптеках

ABCDERM H2O 1 л - Харьков (666814) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
830,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
658,90 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
758,63 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
658,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
658,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
727,88
Экономия: -46,28 грн
681,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
709,75
Экономия: -28,15 грн
681,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
Всего: упаковка (1)
729,40 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
831,00
Экономия: -108,00 грн
723,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (1)
885,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Конотоп, ул. Клубная, 111
Всего: упаковка (2)
729,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
706,34
Экономия: -24,74 грн
681,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
920,20
Экономия: -27,61 грн
892,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
Всего: упаковка (1)
721,13
Экономия: -39,53 грн
681,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
709,14
Экономия: -27,54 грн
681,60 грн