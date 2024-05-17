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ABCDERM H2O 100 мл - Одесса (645485) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
192,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
192,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
Всего: упаковка (1)
164,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Балта, ул. Магдебурская, 27
Всего: упаковка (1)
164,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (2)
160,45
Экономия: -6,85 грн
153,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
Всего: упаковка (2)
158,73
Экономия: -5,13 грн
153,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 40
Всего: упаковка (1)
164,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (2)
159,13
Экономия: -5,53 грн
153,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
160,71
Экономия: -7,11 грн
153,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
160,88
Экономия: -7,28 грн
153,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
162,54
Экономия: -8,94 грн
153,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
Всего: упаковка (2)
164,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (2)
164,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 15 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
207,40
Экономия: -6,22 грн
201,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
162,82 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Зодчих, 2
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (2)
167,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
207,40
Экономия: -6,22 грн
201,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
Всего: упаковка (2)
164,40 грн