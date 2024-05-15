К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Петропавловская, 60 Всего: упаковка (1) 162,82 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2 Всего: упаковка (1) 187,24 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34 Всего: упаковка (1) 200,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (1) 200,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 30-Д Всего: упаковка (1) 164,03 Экономия: -10,43 грн 153,60 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Каменское, просп. Свободы, 30 Всего: упаковка (1) 159,94 Экономия: -6,34 грн 153,60 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12 Всего: упаковка (2) 164,40 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Запорожье, ул. Победы, 64 Всего: упаковка (1) 200,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б Всего: упаковка (1) 200,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Конотоп, ул. Клубная, 111 Всего: упаковка (2) 164,40 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Прилуки, ул. Киевская, 291-В Всего: упаковка (1) 170,96 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А Всего: упаковка (1) 159,59 Экономия: -5,99 грн 153,60 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2 Всего: упаковка (2) 164,40 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А Всего: упаковка (1) 159,18 Экономия: -5,58 грн 153,60 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 207,40 Экономия: -6,22 грн 201,18 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 116 Всего: упаковка (1) 162,82 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12 Всего: упаковка (2) 164,40 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черкассы, ул. Сумгаитская, 39 Всего: упаковка (1) 158,42 Экономия: -4,82 грн 153,60 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71 Всего: упаковка (2) 161,54 Экономия: -7,94 грн 153,60 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А Всего: упаковка (1) 162,82 грн Забронировать