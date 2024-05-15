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ABCDERM H2O 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (645485) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
187,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
163,58
Экономия: -9,98 грн
153,60 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
158,59
Экономия: -4,99 грн
153,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
162,83
Экономия: -9,23 грн
153,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
161,14
Экономия: -7,54 грн
153,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (2)
159,48
Экономия: -5,88 грн
153,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
Всего: упаковка (2)
164,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (2)
160,42
Экономия: -6,82 грн
153,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (2)
164,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
Всего: упаковка (2)
164,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
207,40
Экономия: -6,22 грн
201,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
162,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
162,25
Экономия: -8,65 грн
153,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
162,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
Всего: упаковка (1)
170,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Клубная, 111
Всего: упаковка (2)
164,40 грн