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АТОДЕРМ ИНТЕНСИВ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 500 мл - Запорожье (666820) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
634,97
Экономия: -48,97 грн
586,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
630,24
Экономия: -41,21 грн
589,03 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
625,88
Экономия: -78,06 грн
547,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
509,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
509,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
633,57
Экономия: -68,78 грн
564,79 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
436,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
640,78
Экономия: -65,08 грн
575,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
625,21
Экономия: -82,23 грн
542,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
545,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
627,94
Экономия: -41,94 грн
586,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
587,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
637,09
Экономия: -108,05 грн
529,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
545,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
629,39
Экономия: -86,41 грн
542,98 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
632,66
Экономия: -43,63 грн
589,03 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
608,31 грн