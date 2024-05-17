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АТОДЕРМ ИНТЕНСИВ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 500 мл - Одесса (666820) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
646,97
Экономия: -57,94 грн
589,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
642,42
Экономия: -47,93 грн
594,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
644,48
Экономия: -76,66 грн
567,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
629,82
Экономия: -46,24 грн
583,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
626,79
Экономия: -97,75 грн
529,04 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
591,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
640,24
Экономия: -67,57 грн
572,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (1)
639,81
Экономия: -48,35 грн
591,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (1)
631,21
Экономия: -42,18 грн
589,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
454,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
640,30
Экономия: -85,20 грн
555,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
472,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 11-А
Всего: упаковка (2)
454,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
631,45
Экономия: -45,45 грн
586,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
637,75
Экономия: -46,29 грн
591,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
625,82
Экономия: -55,57 грн
570,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
455,18 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (2)
591,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
641,88
Экономия: -63,76 грн
578,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
629,03
Экономия: -53,33 грн
575,70 грн