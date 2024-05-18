Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаАТОДЕРМ ИНТЕНСИВ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬЦены в аптеках

АТОДЕРМ ИНТЕНСИВ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Запорожье (645336) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
303,03
Экономия: -15,03 грн
288,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
304,13
Экономия: -16,13 грн
288,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
300,61
Экономия: -12,61 грн
288,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
347,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
349,39 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
301,77
Экономия: -13,77 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
307,93
Экономия: -19,93 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (2)
301,39
Экономия: -13,39 грн
288,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
301,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
299,52
Экономия: -11,52 грн
288,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
297,56
Экономия: -9,56 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
300,36
Экономия: -12,36 грн
288,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
347,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
303,44
Экономия: -15,44 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (1)
303,67
Экономия: -15,67 грн
288,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
347,48 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
304,73
Экономия: -16,73 грн
288,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
275,14
Экономия: -8,74 грн
266,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
301,10
Экономия: -13,10 грн
288,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
326,49 грн