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АТОДЕРМ ИНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ 500 мл - Запорожье (666819) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
1017,00
Экономия: -132,00 грн
885,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
999,00
Экономия: -114,00 грн
885,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
999,00
Экономия: -114,00 грн
885,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
1067,84 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
1135,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
1135,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (1)
975,00
Экономия: -46,00 грн
929,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
Всего: упаковка (1)
821,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
821,93 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1182,60
Экономия: -236,50 грн
946,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
1182,60
Экономия: -236,50 грн
946,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
1182,60
Экономия: -236,50 грн
946,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: упаковка (2)
821,24 грн
Глория
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
1060,00 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
1117,80
Экономия: -223,55 грн
894,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
821,24 грн
Гармония
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн