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АТОДЕРМ ИНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ 200 мл - Запорожье (645316) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
629,00
Экономия: -82,00 грн
547,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
542,94
Экономия: -26,94 грн
516,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
623,07 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
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Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
624,16 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
540,66
Экономия: -24,66 грн
516,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (2)
539,99
Экономия: -23,99 грн
516,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
623,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
536,64
Экономия: -20,64 грн
516,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
549,02
Экономия: -33,02 грн
516,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
533,13
Экономия: -17,13 грн
516,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
538,14
Экономия: -22,14 грн
516,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
621,22 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
618,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
543,66
Экономия: -27,66 грн
516,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
545,98
Экономия: -29,98 грн
516,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
532,92
Экономия: -16,92 грн
516,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (4)
541,80 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
483,75 грн