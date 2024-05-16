К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2 Всего: упаковка (1) 965,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кременчуг, ул. Соборная, 10/7 Всего: упаковка (1) 697,49 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (1) 792,88 Экономия: -48,88 грн 744,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 1004,40 Экономия: -200,85 грн 803,55 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б Всего: упаковка (1) 774,06 Экономия: -30,06 грн 744,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6 Всего: упаковка (1) 965,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 253 Всего: упаковка (3) 965,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ялтинская, 6 Всего: упаковка (1) 698,18 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 4 Всего: упаковка (1) 1004,40 Экономия: -200,85 грн 803,55 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 5 Всего: упаковка (2) 965,00 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (2) 819,00 Экономия: -24,57 грн 794,43 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В Всего: упаковка (1) 965,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Урловская, 23-А Всего: упаковка (1) 697,49 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 12 Всего: упаковка (1) 1004,40 Экономия: -200,85 грн 803,55 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 8 Всего: упаковка (1) 965,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Шамо Игоря, 19 Всего: упаковка (1) 697,49 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А Всего: упаковка (1) 965,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Лаврухина, 4 Всего: упаковка (1) 965,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, просп. Воскресенский, 36 Всего: упаковка (1) 1004,40 Экономия: -200,85 грн 803,55 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16 Всего: упаковка (1) 1004,40 Экономия: -200,85 грн 803,55 грн Забронировать